कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकाः मतदान से पहले भाजपा ने खाता खोला?, रेखा चौधरी और आसावरी केदार नवरे निर्विरोध विजयी

Highlights Kalyan-Dombivali Municipal Corporation: परिवार शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा है। Kalyan-Dombivali Municipal Corporation: जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान और हर नागरिक के साथ खड़े रहने की पहचान है। Kalyan-Dombivali Municipal Corporation: आसावरी केदार नवरे नगर निकाय की राजनीति में नया चेहरा हैं।

ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका (केडीएमसी) चुनाव में मतदान शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दो महिला उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। अधिकारियों के अनुसार, एक दशक से अधिक समय तक पार्षद रहीं रेखा चौधरी को वार्ड संख्या 18 (कचोरे) से और आसावरी केदार नवरे को वार्ड संख्या 26 (ए) से निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने इन जीत को जनता की ओर से मिला “सर्वोच्च नागरिक सम्मान” करार दिया।

उन्होंने कहा, “यह कचोरे में दस वर्षों तक जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान और हर नागरिक के साथ खड़े रहने की पहचान है। लोगों ने मौन रहकर अपनी बात कह दी।...” आसावरी केदार नवरे नगर निकाय की राजनीति में नया चेहरा हैं, लेकिन उनका परिवार शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा है।

चव्हाण ने इस जीत की जानकारी मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को वीडियो कॉल के जरिए दी। इस पर फडणवीस ने कहा, “जीत तो जीत होती है, लेकिन निर्विरोध जीत भरोसे का संदेश देती है। यही ऊर्जा हमें बेहतर कल्याण-डोंबिवली की ओर आगे बढ़ाए।” राज्य भर में केडीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी।

Web Title: Kalyan-Dombivali Municipal Corporation BJP open account before polling Rekha Choudhary wins unopposed Ward No 18 Kachore Asavari Kedar Navare wins unopposed from Ward No 26 A