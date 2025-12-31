कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकाः मतदान से पहले भाजपा ने खाता खोला?, रेखा चौधरी और आसावरी केदार नवरे निर्विरोध विजयी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 31, 2025 14:06 IST2025-12-31T14:04:24+5:302025-12-31T14:06:08+5:30
Kalyan-Dombivali Municipal Corporation: भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने इन जीत को जनता की ओर से मिला “सर्वोच्च नागरिक सम्मान” करार दिया।
ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका (केडीएमसी) चुनाव में मतदान शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दो महिला उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। अधिकारियों के अनुसार, एक दशक से अधिक समय तक पार्षद रहीं रेखा चौधरी को वार्ड संख्या 18 (कचोरे) से और आसावरी केदार नवरे को वार्ड संख्या 26 (ए) से निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने इन जीत को जनता की ओर से मिला “सर्वोच्च नागरिक सम्मान” करार दिया।
उन्होंने कहा, “यह कचोरे में दस वर्षों तक जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान और हर नागरिक के साथ खड़े रहने की पहचान है। लोगों ने मौन रहकर अपनी बात कह दी।...” आसावरी केदार नवरे नगर निकाय की राजनीति में नया चेहरा हैं, लेकिन उनका परिवार शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा है।
चव्हाण ने इस जीत की जानकारी मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को वीडियो कॉल के जरिए दी। इस पर फडणवीस ने कहा, “जीत तो जीत होती है, लेकिन निर्विरोध जीत भरोसे का संदेश देती है। यही ऊर्जा हमें बेहतर कल्याण-डोंबिवली की ओर आगे बढ़ाए।” राज्य भर में केडीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी।