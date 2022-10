25 नवंबर तक नहीं मिला इंसाफ तो केस वापस लेकर पूरे परिवार समेत देश छोड़ दूंगा- सिद्धू मूसेवाला के पिता ने दी चेतावनी

Highlights सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें 25 नवंबर तक इंसाफ नहीं मिला तो वे केस वापस ले लेंगे। सरकार को उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इसके साथ वे देश भी छोड़ देंगे।

चंडीगढ़: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता ने रविवार को अपने बेटे का नाम कुख्यात अपराधियों से जोड़े जाने पर हत्या के मामले में प्राथमिकी वापस लेने और देश छोड़ने की चेतावनी दी है।

मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने 25 नवंबर तक उनकी बात सुने जाने की समयसीमा तय करते हुए दावा किया कि उनके बेटे की एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या कर दी गई। भावुक हुए बलकौर सिंह ने कहा कि वह इस आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उनके बेटे को गिरोह की प्रतिद्वंद्विता के चलते मार दिया गया था।

आपको बता दें कि पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिंह ने कहा कि परिवार मामले की जांच में प्रशासन के साथ पूरी तरह सहयोग कर रहा है, लेकिन इसे शायद उनकी ‘‘कमजोरी’’ माना जा रहा है।

My child was murdered in a planned way. Police want to show it as a gang war incident. I've sought time from DGP to hear my problems. I'll wait for a month, if nothing happens, I'll withdraw my FIR & leave the country: Balkaur Singh, father of late Punjabi singer Sidhu Moose Wala pic.twitter.com/tZ77FT0AaC