गुजरात: विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 2 पूर्व नेता भाजपा में हुए शामिल, भगवा अंगवस्त्र-टोपियां देकर BJP ने किया स्वागत

Highlights गुजरात कांग्रेस के दो पूर्व नेताओं ने आज भाजपा ज्वाइन कर लिया है। कुछ दिन पहले ही वे कांग्रेस को छोड़ अपना इस्तीफा दिए थे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज से गुजरात के दौरे पर है।

गांधीनगर:कांग्रेस से इस्तीफा देने के करीब दो सप्ताह बाद गुजरात के पूर्व मंत्री नरेश रावल और राज्यसभा के पूर्व सदस्य राजू परमार बुधवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए है।

आपको बता दें कि दोनों नेता दशकों तक कांग्रेस के साथ रहे हैं। वे कुछ महीनों बाद होने वाले गुजरातविधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए है।

भाजपा की गुजरात इकाई के अध्यक्ष सी आर पाटिल ने उन्हें भगवा अंगवस्त्र और टोपियां देकर पार्टी में उनका स्वागत किया है। यही नहीं बड़ी संख्या में उनके और समर्थक भी नेता के साथ सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए है।

गौरतलब है कि परमार 1988 से 2006 के बीच तीन बार गुजरात से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। दलित समुदाय के प्रतिष्ठित नेता परमार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी रहे।

