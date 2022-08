'जूनियर एनटीआर को ट्रंपकार्ड बनाना चाहती है भाजपा', अमित शाह के साथ हुई मुलाकात से राजनीतिक हलकों में हलचल

Highlights अमित शाह और जूनियर एनटीआर के बीच यह ‘‘रणनीतिक रूप से तय’’ बैठक थी जिसमें राजनीति मुख्य एजेंडा रही। एक भाजपा नेता ने कहा कि जूनियर एनटीआर में बहुत ताकत है, उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत ज्यादा है

अमरावतीः भारतीय जनता पार्टी के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकप्रिय अभिनेता जूनियर एनटीआर से संभवत: राजनीति की ओर रुख करने को कहा है, अगर ऐसा होता है तो इससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन आ सकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, शाह ने खास तौर से जूनियर एनटीआर से राजनीति में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा, जिसपर अभिनेता ने कहा कि वह ‘‘विचार करेंगे।’’

राष्ट्रीय पार्टी दोनों तेलुगू भाषी राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में मजबूत बनकर उभरने का प्रयास कर रही है और जूनियर एनटीआर के करिश्मा और ‘स्टारपावर’ को देखते हुए उन्हें अपना ट्रंपकार्ड बनाना चाहती है। विधायक दिवंगत नंदमुरी हरीकिशन के पुत्र जूनियर एनटीआर तेलुगू भाषा के बेहद लोकप्रिय अभिनेता रहे और तेलगू देशम पार्टी (तेदेपा) के संस्थापक नंदमुरी तारक रामा राव के पोते हैं। जूनियर एनटीआर को एक समय पर तेदेपा में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, लेकिन चन्द्रबाबु नायडू के पुत्र नारा लोकेश के साथ राजनीतिक अनबन के बाद वह पार्टी से दूर हो गए।

It was a pleasure meeting you and having a delightful interaction @AmitShah ji. Thanks for the kind words. https://t.co/Hrn33EuRJh