JP Nadda In Madhya Pradesh: 'भाई को भाई के खिलाफ बांटकर वोट बैंक का काम किया', कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा

Highlights जेपी नड्डा ने कहा, कल मीसा भारती ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम मोदी जी को जेल भेज देंगे नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी 12 साल मुख्यमंत्री रहे और 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन पर एक भी दाग नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवारों, यानी 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है

JP Nadda In Madhya Pradesh:लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्रवार को मध्यप्रदेश में थे। वह सीधी लोकसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चुनावी सभा में जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के बारे में बताया। साथ ही विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर एक बात सामने आई जो आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए।

