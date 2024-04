JP Nadda In Bhagalpur: 'अंतरिक्ष से आसमान और धरती से पाताल', सभी जगह कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, चुनावी सभा में बोले जेपी नड्डा

Highlights जेपी नड्डा ने भागलपुर लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया नड्डा ने कहा, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, देश, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा इंडी अलायंस सिर्फ दो बातों का गठबंधन है,पहला, परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन है

JP Nadda In Bhagalpur: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को बिहार दौरे पर थे। जेपी नड्डा ने भागलपुर लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था, जब राजनीति और राजनेता के बारे में साधारण लोगों की मानसिकता बन गई थी कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलेगा, सब बेईमान हैं। लेकिन 10 वर्षों में ये अंतर आया है कि आज भारत का साधारण मानवी भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ आकर खड़ा हो गया है। ये बदलता भारत है।

एक समय था, जब देश में और प्रदेश में जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति होती थी। आज विकासवाद की राजनीति हो रही है। नड्डा ने आगे कहा कि कोरोना के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है, लेकिन आज ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नड्डा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, देश, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।नड्डा ने आगे कहा कि आज से 10 साल पहले, आप जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे, उस पर लिखा होता था, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान।

#WATCH | Addressing a public meeting in Bhagalpur, Bihar, BJP national president JP Nadda says, "...There was a time when the common people had this mindset about politics and politicians that nothing will change, everything will go on like this, everyone is dishonest...But the… pic.twitter.com/W9nIH3pzxg