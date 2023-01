"जोशीमठ की तरह ही रानीगंज की स्थिति एक दिन होगी...", CM ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कसा तंज

Highlights केंद्र सरकार को युद्ध स्तर पर जोशीमठ में लोगों को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। जोशीमठ की तरह ही रानीगंज में भी बहुत जल्द भू-धंसाव की समस्या हो सकती है। रानीगंज के मुद्दे पर पिछले 10 साल से हम केंद्र सरकार से बात कर रहे लेकिन वह कोई एक्शन नहीं ले रहें।

कोलकाता: जोशीमठ में आए संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर तमाम कोशिशें कर रही है। इस बीच मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति आज जोशीमठ की है वैसी ही स्थिति रानीगंज की भी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 सालों से इस विषय पर सरकार से लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रानीगंज शहर में भी जोशीमठ की तरह ही भू-धंसाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। रानीगंज में भू-धंसाव होने के कारण करीब 30 हजार लोग प्रभावित हो सकते हैं।

Why weren't arrangements made (in Joshimath) earlier. We're facing same situation in Raniganj & are fighting with Centre for funds. There's same problem by Coal India in Raniganj. 30,000 people will be affected. Govt should work on war-footing in Joshimath: WB CM Mamata Banerjee