व्हाइट हाउस में जो बाइडन और उनकी पत्नी ने की पीएम मोदी की मेहमाननवाजी, प्रधानमंत्री ने भी दिया तोहफा...फर्स्ट लेडी को 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड

वॉशिंगटन: अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम (स्थानीय समय) व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइ़डेन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ओर से एक-दूसरे को खास तोहफे भी दिए गए। यह मुलाकात आज होने वाली राजकीय डिनर से पहले हुई है।

इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां फर्स्ट लेडी और जो बाइडन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक ग्रीन डायमंड उपहार में दिया तो वहीं राष्ट्रपति जो बाइडने को विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया। जिल बाइडन की ओर से भी पीएम मोदी को 20वीं सदी की शुरुआत की हाथों से निर्मित एक अमेरिकी पुस्तक गैली भेंट की गई।

I thank @POTUS@JoeBiden and @FLOTUS@DrBiden for hosting me at the White House today. We had a great conversation on several subjects. pic.twitter.com/AUahgV6ebM