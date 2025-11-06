JNU Student Elections: 1375 वोट के साथ वाम गठबंधन की अदिति मिश्रा आगे, 1192 मत के साथ एबीवीपी के विकास पटेल पीछे, देखिए किस पोस्ट पर कौन आगे-पीछे

Highlights निर्वाचन समिति ने कहा है कि अंतिम परिणाम बृहस्पतिवार रात तक घोषित किए जाएंगे। प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन (पीएसए) की शिंदे विजयलक्ष्मी को 915 वोट मिले हैं। वाम संगठनों के उम्मीदवार सुनील यादव (1,367 वोट) से थोड़े आगे हैं।

नई दिल्लीः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव की मतगणना जारी है और ताजा रुझानों में चारों पदों पर वाम संगठनों के गठबंधन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के प्रतिनिधियों के अनुसार बृहस्पतिवार को अब तक 4,340 मतों की गिनती पूरी हो चुकी है। वाम गठबंधन की अदिति मिश्रा 1,375 वोट के साथ अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे हैं, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल को 1,192 और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन (पीएसए) की शिंदे विजयलक्ष्मी को 915 वोट मिले हैं।

उपाध्यक्ष पद पर वाम गठबंधन के उम्मीदवार के. गोपिका बाबू ने 2,146 मतों के साथ मजबूत बढ़त बना रखी है, जबकि एबीवीपी की तान्या कुमारी को 1,437 वोट मिले हैं। महासचिव पद के मुकाबले में एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे ने 1,496 वोट हासिल किए हैं और वाम संगठनों के उम्मीदवार सुनील यादव (1,367 वोट) से थोड़े आगे हैं।

संयुक्त सचिव पद के लिए कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वाम उम्मीदवार अली को 1,447 और एबीवीपी के अनुज दमारा को 1,494 वोट मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 1,500 मतों की गिनती अभी बाकी है और अंतिम नतीजे बृहस्पतिवार देर शाम तक आने की संभावना है। इससे पहले मंगलवार को हुए जेएनयूएसयू चुनाव में 67 प्रतिशत मतदान हुआ, जो पिछले साल के 70 प्रतिशत से थोड़ा कम है।

पूरे परिसर में ढोल-नगाड़ों, नारों के बीच लंबी कतारों में खड़े होकर छात्रों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। जेएनयू चुनाव में मुख्य मुकाबला आइसा, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) समेत वाम संगठनों के गठबंधन और आरएसएस से संबद्ध एबीवीपी के बीच है। निर्वाचन समिति ने कहा है कि अंतिम परिणाम बृहस्पतिवार रात तक घोषित किए जाएंगे।

Web Title: JNU Election Results 2025 Live Updates Left alliance's Aditi Mishra ahead 1375 votes ABVP's Vikas Patel behind 1192 votes see who ahead behind which post