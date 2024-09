J&K Assembly Elections 2024: 'सरकार बनते ही हमारा पहला कदम जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा', रामबन रैली में बोले राहुल गांधी

Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को रामबन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही पहला कदम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का होगा। विपक्ष के नेता ने कहा, "हमारा पहला कदम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा मिले और चुनाव जम्मू-कश्मीर के राज्य बनने के बाद हों। भाजपा ऐसा नहीं चाहती। वे चाहते थे कि पहले चुनाव हो जाएं और फिर राज्य के दर्जे पर बात हो। भाजपा चाहे या न चाहे, भारत गठबंधन उन पर दबाव बनाएगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा मिलेगा..."

चुनावी रैली में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने जम्मू-कश्मीर राज्य में कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार के सत्ता में आने का दावा किया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी की गठबंधन सरकार यहां सत्ता में आने वाली है, ऐसा होने जा रहा है। हमारा पहला काम सभी सरकारी रिक्तियों को भरना होगा और हम आयु सीमा को 40 वर्ष तक बढ़ाएंगे, हम दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करेंगे, उन्हें स्थायी करेंगे और हम उनकी आय बढ़ाएंगे।"

उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सबको साथ लेकर जम्मू-कश्मीर की सरकार चलाना होगा, सभी का सम्मान होना चाहिए, हमें सभी को साथ लेकर चलना चाहिए... यह इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे चुनाव के बाद यहां आना ही पड़ेगा। आपने यहां मेरे लिए 45 मिनट का कार्यक्रम बनाया है, आपने मुझे धोखा दिया है। यहां कम से कम 2-3 दिन का कार्यक्रम तो बनना चाहिए, मुझे ऐसी जगह, इतने प्यारे लोग देखने को नहीं मिलते, कम से कम मुझे 2-3 दिन के लिए यहां लाकर घुमाइए..."

