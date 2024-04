Jitan Ram Manjhi Gaya Lok Sabha Seat: 'भारत में अमेरिका का विलय करेंगें', तेजस्वी के घोषणा पत्र पर जीतन राम मांझी ने ली चुटकी

Highlights तेजस्वी के घोषणा पत्र पर जीतन राम मांझी ने ली चुटकी मांझी ने कहा, उन्हें पता है उनकी सरकार नहीं आने वाली है जब सरकार नहीं आने वाली है इसलिए कुछ भी घोषणा कर रहे हैं

Jitan Ram Manjhi Gaya Lok Sabha Seat:बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जोरदार प्रहार किया। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया। मांझी ने लिखा कि भारत में अमेरिका का विलय करेंगें। सूरज पश्चिम से उगाएंगें। समुद्र के पानी को मीठा बना देंगें। पहाड़ हवा में उडेगा। मांझी ने आगे कहा कि अब जब तेजस्वी यादव को पता है कि उनकी सरकार बन ही नही रही तो वह कुछ भी घोषणा कर सकतें हैं।

दरअसल, जीतन राम मांझी ने यह तंज तेजस्वी के उन वादों पर किया है, जिसे तेजस्वी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर जारी किया। तेजस्वी ने 24 वादों की घोषणा की। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनी तो एक करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी के इस घोषणा के बाद से ही बिहार के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। इस कड़ी में जीतन राम मांझी ने अपनी बात एक्स पर पोस्ट कर रखी है। चलिए जानते हैं तेजस्वी ने कौन-कौन से वादे किए।

तेजस्वी के 24 वादे

तेजस्वी ने कहा कि केंद्र में एक करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 30 लाख पद रिक्त है। 70 लाख पदों का सृजन किया जाएगा। इसी 15 अगस्त से 30 लाख नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी रक्षाबंधन के त्यौहार से इसकी शुरुआत की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस ) को लागू किया जाएगा। बीजेपी सरकार ने ही पेंशन योजना को बंद किया था। हम इसे शुरू करायेंगे।

