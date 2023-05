"विदेश जाते ही उनके अंदर घुसती है जिन्ना की आत्मा", राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर बीजेपी का तंज

Highlights राहुल गांधी ने अमेरिका में बीजेपी सरकार पर साधा निशाना बीजेपी ने बयानों की आलोचना की मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा उनके अंदर जिन्ना की आत्मा आ जाती है

नई दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका में हैं। अमेरिका दौरे पर उन्होंने एक सभा में अपना भाषण दिया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की। कांग्रेस नेता के भाषण के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी कड़ी आलोचना की है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा, "राहुल गांधी जब विदेश में होते हैं, तब उनमें जिन्ना की आत्मा आ जाती है।"

राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उन पर तीखा हमला किया और कहा कि जिन्ना की आत्मा राहुल गांधी में तब प्रवेश करती है जब वह विदेश में होते हैं।

VIDEO | “If India was not a democracy, would any leader be able to go abroad and criticise the duly elected government of the country?” says BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi on Congress leader Rahul Gandhi’s speech in California. pic.twitter.com/MhnAMGL6O7