Jamtara Train Accident: रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन रुकी, यात्री उतरे और दूसरी ट्रेन की चपेट में आए, 2 की मौत और कई घायल, देखें वीडियो

Highlights आरपीएफ और जिला पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और शव बरामद किए गए हैं। मेडिकल टीमें और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। अंधेरे के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है।

Jamtara Train Accident: झारखंड के जामताड़ा जिले में विद्यासागर और काला झरिया के बीच ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई घायल हो गए हैं। अंग एक्सप्रेस भागलपुर से यशवंतपुर जा रही थी। काला झरिया के पास तकनीकी कारणों से रोक दी गई। अंग एक्सप्रेस के कई यात्री ट्रेन से उतर गए और आसनसोल से जा रही एक यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन अंधेरे के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है। जामताड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जामताड़ा के कालाझरिया रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन यात्रियों के ऊपर से गुजर गई। मेडिकल टीमें और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं।

#WATCH | Jamtara, Jharkhand: On Jamtara train accident, Jamtara SDM Anant Kumar says, "Near the Kalajharia railway crossing, the train stopped and some passengers got off and were run over by another local train. Information was received that some people have died. RPF and the… pic.twitter.com/h7moXjB2pW

जामताड़ा अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) एम. रहमान ने बताया कि दुर्घटना जामताड़ा जिले के कलझरिया इलाके के पास उस समय हुई जब कुछ यात्री गलत तरफ से ट्रेन से उतर गये। उन्होंने कहा, ‘‘यात्री दूसरी लाइन पर आ रही एक लोकल ट्रेन की चपेट में आ गए।’’ रहमान ने कहा, ‘‘अब तक दो लोगों के शव बरामद किए गए हैं। तलाशी अभियान जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।’’

जामताड़ा एसडीएम अनंत कुमार ने कहा कि कालाझरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन रुकी और कुछ यात्री उतरे और दूसरी लोकल ट्रेन की चपेट में आ गए। सूचना मिली कि 2 लोगों की मौत हो गई है। आरपीएफ और जिला पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और शव बरामद किए गए हैं। घटना का कारण अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है।

Jamtara train accident | Two persons walking on the track were run over by the train at least 2 km away from train no. 12254 passing from Vidyasagar Kasitar. There is no incident of fire. As of now, two deaths have been confirmed. The deceased are not passengers, they are walking…