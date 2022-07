झारखंड: देवघर एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन, पीएम मोदी ने देवघर में किया रोड शो, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना, काली पूजा भी किया, जानें बड़ी बातें

Highlights अस्पताल में 100 से ऊपर डॉक्टर मरीज के इलाज में रहेंगे. 68वां नये एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के देवघर में किया. प्रधानमंत्री ने कोलकाता की फ्लाइट के लिए फ्लैग दिया.

देवघरः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देवघर में 250 बेड वाले एम्स का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिसके बाद वह सीधा बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए निकल गए. बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में ही 22 देवी-देवताओं की पूजा किया. यहां उन्होंने काली पूजा भी किया.

इसका विशेष महत्व है. प्रधानमंत्री ने देवघर एम्स के 250 बेड का अस्पताल व दो ऑपरेशन थिएटर के साथ एकेडमिक ब्लॉक का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया. यहां 250 बेड के अस्पताल में फिलहाल वैसे मरीजों को भर्ती किया जायेगा, जिन्हें एम्स ओपीडी के डॉक्टर भर्ती के लिए लिखेंगे. ओपीडी में जो विभाग संचालित हैं, उन विभाग के संबंधित बीमारियों का अस्पताल में इलाज किया जायेगा.

अस्पताल में अभी इमरजेंसी सुविधा बहाल नहीं हो पायेगी, लेकिन रूटीन ऑपरेशन की सुविधा होगी. अस्पताल में भर्ती होनेवाले मरीजों को आवश्यकतानुसार 200 तरह की जांच की सुविधा मिलेगी. एम्स के अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को दो हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा. उन्हें 25 रुपये प्रति मरीज बेड चार्ज शुल्क भी चुकाना होगा. दो हजार रुपये की राशि से जांच का शुल्क कटौती होगा.

जांच का शुल्क भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय सीजीएचएस से बेहद रियायत दर पर निर्धारित है. अगर मरीज तीन दिन में ही ठीक हो जायेंगे, तो उन्हें दो हजार रुपये में तीन दिन का बेड चार्ज की राशि व जांच शुल्क की राशि कटौती कर शेष राशि वापस कर दी जायेगी. एम्स में भर्ती मरीजों को शुरू से भोजन की सुविधा दी जायेगी. सभी बेड में सेंटरलाइज ऑक्सीजन पाइप है.

देवघर एम्स के निदेशक डॉ सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज पहले ओपीडी में दिखायेंगे. ओपीडी में जिस प्रकार मरीज रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस अनुसार रजिस्ट्रेशन करायेंगे. ओपीडी के संबंधित विभाग के डॉक्टर जब उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बतायेंगे, तो दो हजार रुपये जमा करने के बाद उनका भर्ती कार्ड बन जायेगा.

इस भर्ती कार्ड से मरीज अस्पताल में भर्ती हो जायेंगे. ओपीडी में संचालित विभाग के अधीन अस्पताल में उन मरीजों का इलाज होगा. अस्पताल में 100 से ऊपर डॉक्टर मरीज के इलाज में रहेंगे. अभी सुपर स्पेशलिस्ट विभाग का इलाज नहीं हो पायेगा.

‘उड़ान’ योजना के तहत 68वां नये एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के देवघर में किया. यहां से अब उडान संभव होगा. प्रधानमंत्री ने कोलकाता की फ्लाइट के लिए फ्लैग दिया. इस मौके पर उन्होंने कहा की बाबाधाम आकर सभी का मन खुश हो जाता है. देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला.

16 हजार करोड से ज्यादा के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, इससे झारखंड के विकास को बल मिलेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 नए स्थानों को एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वॉटर एयरोडोम्स के माध्यम से जोड़ा गया है.

