झारखंड: पूर्व CM हेमंत सोरेन की भाभी ने JMM से दिया इस्तीफा, विधायक हैं सीता सोरेन

Highlights सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है सीता सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं वह तीन बार विधायक रह चुकी हैं

रांची:झारखंड की राजनीति में मंगलवार को नया मोड़ उस वक्त आ गया जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जेएमएम से विधायक हैं लेकिन आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

Sita Soren, JMM MLA and sister-in-law of former Jharkhand CM Hemant Soren has resigned from the membership of JMM.