Jharkhand CM: हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, चौथी बार बने प्रदेश के मुखिया

Highlights राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का यह चौथा कार्यकाल है झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई उनके शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई शीर्ष नेता मौजूद रहे

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सोरेन का यह चौथा कार्यकाल है। झारखंड के सीएम पद के लिए मनोनीत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनकी पत्नी और जेएमएम नेता कल्पना सोरेन की मां ने कहा, "लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं।"

झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी चौथी पारी से पहले सोरेन ने अपने पिता और पार्टी संस्थापक शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री बागवंत मान, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता तारिक अनवर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत विपक्ष के कई शीर्ष नेता झारखंड के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

JMM executive president Hemant Soren takes oath as the 14th Chief Minister of Jharkhand, in Ranchi. pic.twitter.com/6TuvwQ5LYf