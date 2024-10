Jharkhand Chunav 2024 Dates: 81 सीट और बहुमत के लिए चाहिए 41?, जानें 2019 की दलीय स्थिति, अभी क्या है समीकरण

Highlights Jharkhand Chunav 2024 Dates: झारखंड राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है। Jharkhand Chunav 2024 Dates: दिसंबर 2024 तक 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होने की उम्मीद है। Jharkhand Chunav 2024 Dates: झारखंड में 81 सीट और बहुमत के लिए 41 विधायक की जरूरत है।

Jharkhand Chunav 2024 Dates: झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तारीख की घोषणा कुछ देर में हो जाएगा। निर्वाचन आयोग (ईसी) द्वारा झारखंड चुनावों की तारीखों की घोषणा करने की उम्मीद है। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। झारखंड राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसमें राज्य भर में 81 निर्वाचन क्षेत्रों (44 सामान्य, 9 एससी, 28 एसटी) के लिए चुनाव निर्धारित हैं। झारखंड में दिसंबर 2024 तक 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होने की उम्मीद है।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: On ECI to announce Maharashtra Assembly elections today, Congress leader Atul Londhe Patil says, "The preparations of Maha Vikas Aghadi are almost complete. The seat sharing formula has also been almost finalised. We are fully prepared and the public… pic.twitter.com/FpdhP8lRfI