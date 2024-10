Jharkhand Chunav 2024 Dates: 2.6 करोड़ वोटर, 81 सीट, 13-20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतों की गिनती?, 15 अक्टूबर से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू 

Highlights Jharkhand Chunav 2024 Dates: तीनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। Jharkhand Chunav 2024 Dates: मुकाबला झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन से होगा। Jharkhand Chunav 2024 Dates: मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी।

Jharkhand Chunav 2024 Dates: झारखंड में विधानसभा चुनाव के तहत दो चरणों में क्रमश: 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में झारखंड में चुनाव की तारीखों की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कुमार ने बताया कि झारखंड में मतदाताओं की कुल संख्या 2.6 करोड़ है। इनमें 1.29 करोड़ महिलाएं और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार मतदान के पात्र युवाओं की कुल संख्या 11.84 लाख है। कुमार ने कहा कि राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्रों की स्थापना की जाएगी, इनमें से 5042 मतदान शहरी इलाकों में जबकि 24,520 केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे।

Jharkhand to vote in two phases - on 13th November and 20th November. Counting of votes on 23rd November.#JharkhandElection2024pic.twitter.com/JlCJRgHLD2