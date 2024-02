Jharkhand Cabinet Expansion: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत बने मंत्री, चंपई सरकार का विस्तार

Highlights चंपई सरकार का विस्तार, 8 विधायक बने मंत्री हेमंत सरकार में मंत्री चंपई सरकार में भी बनाए गए मंत्री प्रदेश में दो फरवरी को चंपई सोरेन बने थे मुख्यमंत्री

Jharkhand Cabinet Expansion: झारखंड की चंपई सरकार में कैबिनेट विस्तार शुक्रवार को हुआ। पूर्व सीएम हमेंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। जेएमएम से मिथिलेश कुमार ठाकुर, जेएमएम से हफीजुल हसन, बेबी देवी, कांग्रेस से रामेश्वर ओरांव, जेएमएम से दीपक बिरुआ, कांग्रेस से बन्ना गुप्ता और कांग्रेस से बादल पत्रलेख ने मंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। शुक्रवार को कुल आठ मंत्रियों ने शपथ ली है।

दो फरवरी को हुआ था शपथ ग्रहण

जेल जाने और झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन की जगह पर दो फरवरी को चंपई सोरेन ने प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने राजभवन में सीएम पद की शपथ ली। उन्हें राजभवन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ ली थी।

Swearing-in ceremony of ministers in CM Champai Soren-led Jharkhand cabinet underway in Ranchi.



JMM's Mithilesh Kumar Thakur, Basant Soren - JMM leader & brother of former CM Hemant Soren, JMM's Hafizul Hasan, Bebi Devi, Congress' Rameshwar Oraon, JMM's Deepak Birua, Congress'… pic.twitter.com/3MVZZYK5kD