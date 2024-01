JEE Main 2024: एनटीए ने जारी किए एडमिट कार्ड, यहां देखें कब और कहां होगी परीक्षा..

Highlights नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन्स 2024 के पहले पेपर की परीक्षा से जुड़ी जानकारी रिलीज की अभी बीआर्क, बीप्लानिंग पेपर के लिए जेईई मेन्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं बी.ई और बी.टेक के उम्मीदवारों को करना होगा थोड़ा इंतजार

JEE Main 2024: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन्स 2024 के पहले पेपर की परीक्षा से जुड़ी जानकारी रिलीज कर दी है। बी.ई/बी.टेक के लिए परीक्षा तिथि और परीक्षा से संबंधित शहर से जुड़ी सूचना उम्मीदवार जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in को क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन, अभी बीआर्क, बीप्लानिंग पेपर के लिए जेईई मेन्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं।

बी.टेक या बी.ई के प्रथम चरण की परीक्षा की तारीख 27, 29, 30 जनवरी दी हुई है और फरवरी 1, 2024 निर्धारित है। जेईई की मानें तो यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, इसमें पहली पाली 9 से दोपहर 12 बजे तक रहेगी और दूसरी पाली में परीक्षा 3 से 6 दोपहर तक रहेगा।

Advance Intimation for Allotment of Examination City to the Applicants of JEE (Main) – 2024 Session 1. Candidates are required to download their Examination City Intimation slip from the website https://t.co/oHmyBCqycLpic.twitter.com/qI0kZBnEbV