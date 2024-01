Bihar Politics: जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कसा तंज, कहा कांग्रेस हमेशा से पीएम पोस्ट हथियाना चाहती थी

Highlights मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन से पता चलता है कि यह सब पूर्व नियोजित था जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने पलटवार किया, कहा हमने पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक क्यों की कांग्रेस हमेशा से पीएम पोस्ट लेना चाहती थी

Bihar Politics: नीतीश कुमार ने जब से बिहार में आरजेडी के साथ चली आ रही सरकार से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा है। तब से ही इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। रविवार को जब सीएम नीतीश ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन से पता चलता है कि यह सब पूर्व नियोजित था।

#WATCH | Uttarakhand: On BJP-JD(U) alliance, Congress chief Mallikarjun Kharge says, "This shows that it was all pre-planned. To break the INDIA alliance they (BJP-JD(U)) planned all this... He (Nitish Kumar) kept us in the dark, he kept Lalu Yadav in the dark..." pic.twitter.com/mgeQoSz0ZS