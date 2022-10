अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा से जावेद अख्तर ने की खास अपील, व्हाइट हाउस को लेकर किया ये ट्वीट

Highlights जावेद अख्तर ने मिशेल ओबामा से व्हाइट हाउस वापस जाने का रास्ता तलाशने की अपील की। मिशेल ओबामा ने अपने 'द लाइट वी कैरी' दौरे की घोषणा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि वो इस दौरान अपनी निजी कहानियां साझा करेंगी।

नई दिल्ली: बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर ने गुरुवार को अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा से व्हाइट हाउस वापस जाने का रास्ता तलाशने की अपील की। अख्तर ने ट्वीट कर लिखा, "प्रिय मिस मिशेल ओबामा, मैं कोई युवा क्रेजी फैन नहीं हूं, बल्कि भारत का एक 77 वर्षीय लेखक/कवि हूं। उम्मीद है कि कोई भी भारतीय मेरा नाम जानता होगा।"

उन्होंने लिखा, "मैडम कृपया मेरे शब्दों को गंभीरता से लें, न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया को व्हाइट हाउस में आपकी जरूरत है। आपको इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए।" मिशेल ओबामा ने अपने 'द लाइट वी कैरी' दौरे की घोषणा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि वो इस दौरान अपनी निजी कहानियां साझा करेंगी। इस दौरे को वॉशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया, अटलांटा, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स में किया जाएगा।

Dear Ms Michelle Obama , I am not some young crazy fan but a 77 years old writer/ poet from India .hopefully any Indian would know my name . Madame please take my words seriously , not only US but the world needs you in White House . You shouldn’t shrug off this responsibility .