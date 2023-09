"वाह रे इस जनेऊधारी ब्राह्मण की नाटकीयता", सावन माह में लालू यादव के साथ मटन खाने को लेकर राहुल गांधी पर भाजपा का निशाना

Highlights भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी ने मटन पकाकर और खाकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक्स पर लिखा- वाह रे इस जनेऊधारी ब्राह्मण की नाटकीयता पूनावाला ने कहा- सावन के महीने में कोई भी सनातनी नॉनवेज खाने के बारे में सोचेगा भी नहीं

नई दिल्ली: सावन में राहुल गांधी का मटन, सनातन धर्म पर उदयनिधि की टिप्पणी, ममता बनर्जी का टीका लगाने से 'इनकार' ने भारत के नेताओं की सामूहिक आलोचना की। राहुल गांधी द्वारा लालू प्रसाद यादव के नई दिल्ली स्थित आवास पर उनके साथ चंपारण मटन पकाने का वीडियो कांग्रेस द्वारा जारी किए जाने के एक दिन बाद, जिसमें दोनों भारतीय नेताओं के बीच सौहार्द को दर्शाया गया है।

इस पर भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी ने मटन पकाकर और खाकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सावन का महीना जब हिंदू सख्त शाकाहार का पालन करते हैं। हालांकि वीडियो सावन खत्म होने के बाद 2 सितंबर को जारी किया गया था, लेकिन बैठक अगस्त में हुई थी जब सावन चल रहा था।

वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक्स पर लिखा- "वाह रे इस जनेऊधारी ब्राह्मण की नाटकीयता! राहुल गांधी 4 अगस्त को लालू यादव से मिलते हैं और अचानक, वे मास्टरशेफ मटन पका रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें अपना 'पाक कौशल' दिखाने से पहले आसानी से सावन खत्म होने का इंतजार किया। समय के मामले में यह कैसा है?"

Oh, the theatrics of this Janeudhaari Brahmin.



Rahul Gandhi meets Lalu Yadav on August 4th and suddenly, they're MasterChefs cooking mutton.



But they conveniently waited for Saawan to end before showing us their ‘culinary skills’. How's that for timing? pic.twitter.com/grXwMOGqhp