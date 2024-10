Jan Suraaj Party 2024: इतनी शक्ति हमें देना दाता..., बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और दल?, प्रशांत किशोर ने ‘जन सुराज पार्टी’ का किया ऐलान, देखें वीडियो

Highlights पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में प्रशांत किशोर ने यह घोषणा की। देवेंद्र प्रसाद यादव, पवन वर्मा और मोनाजिर हसन सहित जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। चंपारण से 3000 किलोमीटर से अधिक लंबी ‘पदयात्रा’ शुरू करने के ठीक दो साल बाद गठन किया।

Jan Suraaj Party 2024: गांधी जयंती के दिन जन सुराज के संस्थापक एवं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी जन सुराज का ऐलान कर दिया। इस दौरान अपने अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि उन लोगों को चुनाव आयोग से जन सुराज पार्टी के तौर पर अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि जन सुराज अभियान 2-3 साल से चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हम पार्टी कब बनाएंगे। हम सभी को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जन सुराज को पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रशांत किशोर के मंच पर पहुंचते ही जन सुराज के कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। इस दौरान प्रशांत किशोर समेत जन सुराज के सभी सदस्य खड़े होकर इतनी शक्ति हमें देना दाता.. गीत गया।

#WATCH | Patna, Bihar | Jan Suraaj founder Prashant Kishor officially launched his political party - Jan Suraaj Party.



Prashant Kishor says, "Jan Suraaj campaign is going on for 2-3 years. People are asking when we will be forming the party. We all must thank God, today the… pic.twitter.com/ozkNfvxfMJ