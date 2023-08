जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची, 56 फीसदी खाते महिलाओं के, प्रधानमंत्री मोदी ने कही ये बात

Highlights देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। जिनमें से 56 फीसदी खाते महिलाओं के हैं। जनधन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या बढ़ने पर खुशी जाहिर की है। पीएम ने जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचने को एक अहम पड़ाव करार दिया और इस उपलब्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "यह देखकर खुशी हुई कि इनमें से आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं।"

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि देश में जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिनमें से 56 फीसदी खाते महिलाओं के हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इनमें से लगभग 67 फीसदी खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

This is a significant milestone.



It is heartening to see that more than half of these accounts belong to our Nari Shakti. With 67% of accounts opened in rural and semi-urban areas, we are also ensuring that the benefits of financial inclusion reach every corner of our nation.