गुलमर्ग में अफरावत चोटी पर हिमस्खलन में दो की मौत, 21 लोगों को बचाया गया

जम्मू: स्कीइंग की ढलानों के लिए विश्व विख्यात गुलमर्ग की चोटियों पर अफरावत के फेज दो में हुए एक हिमस्खलन में दो स्कीयरों की मौत हो गई तथा 21 अन्य को बचा लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, इसकी पुष्टि होना बाकी है कि और कितने लोग लापता हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दो लोगों के शव बर्फ के नीचे से निकाले गए हैं, जबकि उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले के प्रसिद्ध स्की-रिसॉर्ट गुलमर्ग में अफरावत चोटी पर भारी हिमस्खलन के बाद 21 अन्य लोगों को बचाया गया।

#UPDATE | J&K: Two foreign nationals dead in an avalanche in Gulmarg. 19 foreign nationals have been rescued successfully. Rescue team at the spot: SSP Baramulla https://t.co/29FbB6CP69