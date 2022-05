जम्मू कश्मीर: आतंकियों ने स्कूल शिक्षिका की गोली मारकर हत्या की, उमर अब्दुल्ला ने कहा- निशाना बनाकर किया गया एक और हमला

Highlights कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपोरा इलाके में महिला शिक्षिका रजनी भल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि निहत्थे नागरिकों पर किए गए हालिया हमलों की एक लंबी सूची में यह एक और लक्षित हत्या है। दो हफ्ते पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

श्रीनगर:जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने गोली मारकर एक स्कूल शिक्षिका हत्या कर दी। स्कूल शिक्षिका की पहचान रजनी भल्ला के रूप में की गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

कश्मीर जोन की पुलिस ने कहा कि कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपोरा इलाके में एक महिला शिक्षिका पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इस आतंकी घटना में, उसे गंभीर रूप से गोलियां लगीं, जिसे अस्पताल ले जाया गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।

#UPDATE | Injured woman teacher, a Hindu & resident of Samba (Jammu division) succumbed to her injuries. Terrorists involved in this gruesome terror crime will be soon identified & neutralised: Kashmir Zone Police