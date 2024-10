Jammu & Kashmir Election Results: चुनावी दंल में फेल हुईं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, हार को किया स्वीकार

Bijbehara Election Results 2024: पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीगुफवारा-बिजबेहरा विधानसभा सीट से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (जेकेपीडीपी) के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करता हूँ। बिजबेहरा में सभी से मुझे जो प्यार और स्नेह मिला है, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। इस अभियान के दौरान कड़ी मेहनत करने वाले मेरे पीडीपी कार्यकर्ताओं का आभार 💚"

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। इल्तिजा का मुकाबला जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के बशीर अहमद शाह (वीरी) से है, जो एक जाना-पहचाना नाम है और पिछले दो चुनावों (2014 और 2008) में दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर के अपने उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ को मैदान में उतारा है।

इस सीट की आखिरी राउंड की मतगणना जारी है। हालांकि बशीर अहमद की जीत तय है। वह 9778 सीटों से आगे हैं। जबकि दूसरे स्थान पर इल्तिजा मुफ्ती हैं और भाजपा उम्मीदवार सोफी यूसुफ आखिरी नंबर पर हैं।

I accept the verdict of the people. The love & affection I received from everyone in Bijbehara will always stay with me. Gratitude to my PDP workers who worked so hard throughout this campaign 💚