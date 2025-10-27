जम्‍मू: पहलगाम हमले के बाद महीनों की निराशा के बाद, कश्मीर का पर्यटन उद्योग फिर से पटरी पर लौट रहा है क्योंकि दिवाली की छुट्टियों की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की एक नई लहर आने लगी है। पर्यटकों की नई आवाजाही ने पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे लोकप्रिय स्थलों पर फिर से हलचल मचा दी है, जिससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हजारों लोगों को राहत मिली है।

पर्यटन विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस हमले ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है, जिससे लाखों लोग, खासकर होटल व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों और टूर गाइडों के पास काम नहीं रहा। पर्यटकों की आवक में भारी गिरावट के कारण कई होटल मालिकों और परिवहन संचालकों को अपने कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एक स्थानीय ट्रांसपोर्टर हिलाल अहमद ने बताया कि पहलगाम की घटना के बाद कारोबार पूरी तरह ठप हो गया था। मैंने निजी ऋण पर एक गाड़ी खरीदी थी, लेकिन जब पर्यटकों का आना बंद हो गया, तो मैं अपने ऋण की किश्तें नहीं चुका पाया और आखिरकार मुझे अपनी साढ़े दस लाख रुपये की गाड़ी सिर्फ साढ़े आठ लाख रुपये में बेचनी पड़ी।

कई अन्य लोगों ने भी ऐसी ही मुश्किलें बताईं। कई ट्रांसपोर्टरों, जिन्होंने गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया था, ने कहा कि बढ़ते ऋण दबाव और आय की कमी के कारण उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। कुछ को घाटे में अपनी गाड़ियां बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि अन्य को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

हालांकि, त्योहारी सीजन की शुरुआत ने माहौल बदल दिया है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े वली अकबर ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के साथ, पर्यटक एक बार फिर घाटी में आ रहे हैं, और पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसी जगहें अपनी खोई हुई रौनक वापस पा रही हैं। हमें उम्मीद है कि सर्दियों के आने के साथ, पर्यटकों की आमद और बढ़ेगी।

सोनमर्ग में, पर्यटकों ने कश्मीर की अपनी यात्रा पर खुशी जताई। मुंबई के एक पर्यटक मोमिन शेख ने कहा कि हमने पहलगाम हमले से पहले ही इस यात्रा की योजना बना ली थी, और हमें खुशी है कि हमने इसे रद्द नहीं किया। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और लोगों का आतिथ्य बेजोड़ है। कश्मीर सचमुच धरती का स्वर्ग है।

एक अन्य पर्यटक, राज कुमार, जो पहली बार कश्मीर आए थे, ने इस अनुभव को अविस्मरणीय बताया।

उन्होंने कहा कि यहां के लोग बहुत मिलनसार हैं, नजारा मनमोहक है, और बर्फ से ढके पहाड़ मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। मैं सभी से कश्मीर आने और इसकी सुंदरता को प्रत्यक्ष रूप से देखने का आग्रह करता हूं।

पर्यटकों की धीरे-धीरे वापसी ने इस क्षेत्र पर निर्भर लोगों का विश्वास बहाल किया है, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाला शीत ऋतु कश्मीर के पर्यटन उद्योग में निरंतर वृद्धि और स्थिरता लाएगा।

