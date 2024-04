Jammu and Kashmir Lok Sabha Election: 'लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में मज़ा आता है', पीएम मोदी ने नॉनवेज खाने के वीडियो पर विपक्ष पर साधा निशाना

Highlights नवरात्र के दिनों में नॉन वेज खाने की वीडियो दिखाकर, लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर ये किसको खुश करने का खेल कर रहे हैं आज जब मैं ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग मुझपर गालियों की बौछार कर देंगे लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को सभी चीजों का सही पहलू बताऊं

Jammu and Kashmir Lok Sabha Election: पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर की चुनावी सभा में विपक्ष पर नॉनवेज खाने वाले वीडियो पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं, ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है, ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो देखकर असहज होता रहे। पीएम ने कहा कि समस्या इस अंदाज से है कि तुष्टिकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। नवरात्र के दिनों में नॉन वेज खाने की वीडियो दिखाकर, लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर ये किसको खुश करने का खेल कर रहे हैं।

#WATCH | J&K: Addressing a public rally in Udhampur, PM Modi says, "The people of Congress and INDI alliance do not care about the sentiments of the majority of the people of the country. They enjoy playing with the sentiments of the people. A person who has been sentenced by the… pic.twitter.com/5HIWCsu5xk — ANI (@ANI) April 12, 2024

आज जब मैं ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग मुझपर गालियों की बौछार कर देंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को सभी चीजों का सही पहलू बताऊं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता मुजरिम के घर जाकर मटन बना रहे हैं, इतना ही नहीं उसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं।

#WATCH | J&K: Addressing a public rally in Udhampur, PM Modi says, "Congress says Ram Mandir is an election issue for BJP. I want to say that Ram Mandir was never an election issue, nor it will ever become an election issue. The struggle for Ram temple was going on even before… pic.twitter.com/n7tPbJgnMC — ANI (@ANI) April 12, 2024

कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि वो वेज खाए या नॉन वेज खाए। लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। ये लोग सावन के महीने में वीडियो दिखाकर, मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चिढाना चाहते हैं और अपना वोटबैंक पक्का करना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि जब मुगलों ने यहां पर हमला किया तो मंदिरों को ध्वस्त करने तक उनका मन नहीं भरा इसलिए ये मुगलों की तरह सावन महीने में वीडियो दिखाकर देश की जनता को चिढ़ाना चाहते हैं।

मालूम हो कि बीते दिनों पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मछली खाने का वीडियो अपने सोशल मीडिया एकाउंट से शेयर किया था।

