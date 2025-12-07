Adventure Tourism Summit 2025: एडवेंचर टूरिज्म कार्यक्रम के लिए है कश्मीर, जानें क्या कुछ होगा खास

India Adventure Tourism Summit 2025: जम्मू कश्मीर भारत के साहसिक पर्यटन कार्यक्रम अर्थात एडवेंचर टूरिज्म कार्यक्रम के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि यह 17 से 20 दिसंबर, 2025 तक 17वें वार्षिक एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। श्रीनगर की शीतकालीन पृष्ठभूमि में सेट, हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा, स्थिरता और सामुदायिक सशक्तिकरण पर मजबूत ध्यान देने के साथ देश भर में जिम्मेदार यात्रा के भविष्य को आकार देना है।

ऐसे प्रदेश के लिए जिसने वर्षों से अनिश्चितता का सामना किया है, सम्मेलन की मेजबानी प्रतीकात्मक महत्व रखती है। यह भी सच है कि अपनी विश्वस्तरीय साहसिक पेशकशों के लिए जाना जाने वाला, जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग लगातार गति पकड़ रहा है। यहां सम्मेलन की मेजबानी करने का निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि कश्मीर एक प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए खुल रहा है और तैयार है।

चार दिवसीय कार्यक्रम में शीर्ष विशेषज्ञ, आपरेटर, नीति निर्माता व पर्यावरण समर्थक एकत्र होंगे जो साहसिक यात्रा को रोमांचक और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की सामूहिक दृष्टिकोण साझा करेंगे। मुख्य भाषणों, पैनल चर्चाओं व गहन कार्यशालाओं के माध्यम से, प्रतिभागी यह पता लगाएंगे कि सुरक्षा मानकों को कैसे बढ़ा सकते हैं, स्थिरता को अपना सकते हैं और उद्योग की तीव्र वृद्धि का समर्थन करने के लिए मजबूत ढांचे का निर्माण कर सकता है।

सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण पहलगाम का प्रत्यक्ष दौरा भी होगा, जिससे प्रतिनिधियों को स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत करने, पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन पहलों को देखने और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का मौका मिलेगा, जो लंबे समय से पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित करती है। बर्फ से ढकी पहाड़ी पगडंडियों से लेकर राफ्टिंग और शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श प्राचीन नदियों तक, इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा बेजोड़ है। चाहे वह ट्रैकिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग या माउंटेन बाइकिंग हो, जम्मू और कश्मीर साहसिक अनुभव प्रदान करता है जो रोमांचकारी और प्रकृति में गहराई से निहित है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्मेलन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर की समृद्ध साहसिक पर्यटन विरासत को पुनर्जीवित करना और उसका जश्न मनाना भी है।

एक समय भारत के आउटडोर यात्रा परिदृश्य का मुकुट रत्न माना जाने वाला यह क्षेत्र इस बार लचीलेपन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर जोर देकर फिर से चमकने के लिए तैयार है। उद्योग जगत के नेताओं को उम्मीद है कि यह आयोजन स्थायी सहयोग बनाएगा जो स्थानीय आपरेटरों को सशक्त बनाएगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और घाटी की नाजुक पारिस्थितिकी को संरक्षित करने वाली जिम्मेदार यात्रा को प्रोत्साहित करेगा।

