जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्ड रिजल्टः कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में लड़कियों ने मारी बाजी, देखिए जिलेवार प्रतिशत

Highlights यह परीक्षाएं पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की गयी थीं। कक्षा 10वीं में कुल 94,845 विद्यार्थियों में से 85.03 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। 40,408 लड़कियां (85.78 प्रतिशत) परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं, जबकि 40,242 लड़के (84.30 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए।

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों से अधिक रहा। अधिकारियों ने बुधवार को नतीजों की घोषणा के बाद यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 85 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कीं, जबकि 12वीं की परीक्षा में 84 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे।

उन्होंने बताया कि यह परीक्षाएं पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की गयी थीं। अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 10वीं में कुल 94,845 विद्यार्थियों में से 85.03 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। परिणाम के अनुसार, 40,408 लड़कियां (85.78 प्रतिशत) परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं, जबकि 40,242 लड़के (84.30 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए।

कुल 16,550 विद्यार्थियों ने ए1 ग्रेड हासिल किया, जबकि 14,398 विद्यार्थियों को ए2 ग्रेड मिला। अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 12वीं की परीक्षा में 70,735 छात्रों में से 84 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में 86 प्रतिशत लड़कियां उत्तीर्ण हुईं, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82 रहा।

Web Title: Jammu and Kashmir Education Board Result Girls outperform boys in Class 10th and 12th annual exams, see district-wise percentage