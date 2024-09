Jammu And Kashmir Assembly Elections: पहला चरण 58.85% मतदान के साथ संपन्न, किश्तवाड़ में सबसे अधिक मतदान

Highlights पहला चरण 58.85% मतदान के साथ संपन्न किश्तवाड़ में सबसे अधिक मतदान सबसे कम मतदान पुलवामा सीट पर दर्ज किया गया, जहां 46.03 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया

Jammu And Kashmir Assembly Elections: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण बुधवार, 18 सितंबर को शाम 6 बजे सात जिलों के 24 निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न हुआ। पहले चरण में कुल 58.85 प्रतिशत मतदान हुआ। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पहला मौका था जब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। जम्मू-कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। किश्तवाड़ सीट पर 77.23 प्रतिशत मतदान हुआ, जो जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सबसे अधिक है। सबसे कम मतदान पुलवामा सीट पर दर्ज किया गया, जहां 46.03 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया।

