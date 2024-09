Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024: पीएम मोदी समेत ये स्टार प्रचारक करेंगे जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रचार, पढ़ें पूरी लिस्ट

Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024: भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू -कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव रणभूमि में कदम रख दिया है। दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची शेयर कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार की बागडोर संभालने वाले हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हैं। 25 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी की लिस्ट आना काफी अहम है।

पार्टी ने जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर और जी किशन रेड्डी समेत केंद्रीय मंत्रियों को भी चुना है। इनके साथ हिमाचल प्रदेश के एलओपी जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, सांसद अनुराग ठाकुर भी जम्मू-कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।

