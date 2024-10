Jammu and Kashmir Assembly Election Results 2024 LIVE: जम्मू-कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार? आज मतगणना, कुछ ही देर में आएंगे नतीजे; यहां देखें लाइव अपडेट

Jammu and Kashmir Assembly Election Results 2024 LIVE: जम्मू-कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव की मतगणना हो रही है। यह घटना 10 सालों बाद होने वाली है जब राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाने के बाद मतगणना हो रही है। वोटों की गिनती के कुछ देर बाद ही यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि राज्य में बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बनने वाली है।

वहीं, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव है। उमर अब्दुल्ला, इल्तिजा मुफ्ती और रविंदर रैना सहित कई शीर्ष नेता मैदान में हैं। एग्जिट पोल ने जम्मू-कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की है। 90 विधानसभा सीटों में से, सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी।

दूसरी ओर वोटों की गिनती को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के इंतेजाम किए गए हैं। एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार ने कहा, "...हमने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं कि किसी को कोई असुविधा न हो। केवल जारी किए गए आईडी कार्ड वालों को ही जांच के बाद अनुमति दी जा रही है...पुलिस बल और अर्धसैनिक बल सतर्क हैं और हमने सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की है। मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी...हमारे सभी निगरानी उपकरण काम कर रहे हैं...सभी टीमें सतर्क हैं।"

जेकेएनसी के उपाध्यक्ष और गांदरबल और बडगाम से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, "मेरे सभी सहयोगियों और सहयोगियों को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। हमने अच्छी लड़ाई लड़ी और अब, इंशाअल्लाह, नतीजे इसे प्रतिबिंबित करेंगे।"

वोटों की गिनती से पहले रामबन से निर्दलीय उम्मीदवार सूरज सिंह परिहार ने कहा, "लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है... यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने अंतिम चरण के अंतिम क्षणों में पहुंच गई है। आज मतगणना होगी... मतदाता बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे।"

रविंदर रैना ने कहा, "बीजेपी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए काम किया है...हमें उम्मीद है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे...हम 30-35 सीटें जीतेंगे...बीजेपी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतेंगे।" मालूम हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती और बीजेपी के रविंदर रैना उन प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज सुबह 8 बजे मतपेटियों और ईवीएम के खुलने के बाद होगा।

