Jammu and Kashmir assembly election 2024: भारी सुरक्षा के बीच 24 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान जारी, देखें तस्वीरें और वीडियो

Jammu and Kashmir assembly election 2024: एक दशक में पहली बार जम्मू-कश्मीर में मतदाता तीन चरण के विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान कर रहे हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, 23 लाख से अधिक मतदाता जम्मू क्षेत्र के तीन जिलों में आठ और कश्मीर घाटी के चार जिलों में 16 विधानसभा क्षेत्रों के 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ रहे 90 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सरकार ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ), जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस और जम्मू और कश्मीर पुलिस शामिल हैं।

Polling underway for 24 Assembly constituencies across Jammu & Kashmir (16 in Kashmir and 8 in Jammu).



Visuals from a polling centre in Kishtwar pic.twitter.com/HUomrVUIun — ANI (@ANI) September 18, 2024

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह जम्मू और कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। आयोग ने आज 3,276 मतदान केंद्रों पर प्रक्रिया की निगरानी के लिए 14,000 मतदान कर्मचारियों को तैनात किया है। पहले चरण में 18 से 19 वर्ष की आयु के 1.23 लाख युवा, 28,309 विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक आयु के 15,774 बुजुर्ग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

#WATCH | Kishtwar, J&K: After casting his vote, a voter says, "Today, elections are being held after 10 years. We want unemployment and inflation to end, keeping this in mind, we have voted. We want people to vote in large numbers."#JammuAndKashmirElectionshttps://t.co/0DFOAgBXdapic.twitter.com/SppVjEsqWn — ANI (@ANI) September 18, 2024

पहले चरण में कश्मीर क्षेत्र के प्रमुख उम्मीदवारों में पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती, सीपीआई (एम) के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर शामिल हैं। हालांकि सहयोगी, एनसी और कांग्रेस ने बनिहाल, भद्रवाह और डोडा में अलग-अलग उम्मीदवार उतारे हैं।

#WATCH | J&K: Voters queue up at a polling booth set up in Pulwama as they await their turn to cast their vote.



National Conference has fielded Mohammad Khalil Band from the Pulwama seat, Peoples Democratic Party (PDP) has fielded Abdul Waheed Ur Rehman Para pic.twitter.com/gnr58rQ9q4 — ANI (@ANI) September 18, 2024

विद्रोही एनसी नेता प्यारे लाल शर्मा इंदरवाल में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, और भाजपा के बागी राकेश गोस्वामी और सूरज सिंह परिहार रामबन और पद्दर-नागसेनी से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू क्षेत्र में पूर्व मंत्री सज्जाद किचलू (नेकां) और विकार रसूल वानी (कांग्रेस), साथ ही सुनील शर्मा (भाजपा) और गुलाम मोहम्मद सरूरी (निर्दलीय) प्रमुख उम्मीदवार हैं।

#WATCH | J&K: Voters queue up at a polling booth set up in Kulgam as they await their turn to cast their vote.



CPIM has fielded Muhammad Yousuf Tarigami from the Kulgam seat, National Conference has fielded Nazir Ahmad Laway and Peoples Democratic Party (PDP) has fielded… pic.twitter.com/aB0DGkEZ3Q — ANI (@ANI) September 18, 2024

302 शहरी और 2,974 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं, प्रत्येक में पीठासीन अधिकारी सहित चार चुनाव अधिकारी कार्यरत हैं। जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए 35,000 से अधिक कश्मीरी पंडित मतदान करेंगे। ईसीआई ने कहा कि उसने नब्बे के दशक में वोट डालने के लिए कश्मीर से जम्मू और उधमपुर में स्थानांतरित हुए लोगों के लिए कागजी काम आसान कर दिया है ताकि चुनाव में उनकी भागीदारी आसान हो सके।

#WATCH | Jammu and Kashmir: Voting underway for the 1st phase of Assembly elections; visuals from a polling station in Doda



National Conference has fielded Khalid Najib from the Doda seat, BJP has fielded Gajay Singh Rana, Congress fielded Sheikh Riaz and Democratic Progressive… pic.twitter.com/ivFC9shU9A — ANI (@ANI) September 18, 2024

जम्मू और कश्मीर जून 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना है, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, जिससे महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। जम्मू और कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 74 सामान्य के लिए, नौ अनुसूचित जनजाति के लिए और सात अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

#WATCH | J&K: A long queue of voters witnessed at a polling booth in Pulwama, as they await their turn to cast a vote.



Polling for 24 Assembly constituencies across Jammu & Kashmir (16 in Kashmir and 8 in Jammu), begins. pic.twitter.com/HcGIS0gtoA — ANI (@ANI) September 18, 2024

पुलवामा में आतंकी मामले में आरोपी वहीद पारा को अपने पूर्व पार्टी सहयोगी मोहम्मद खलील बंद से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो अब एनसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

