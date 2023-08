कभी लगाती थीं विरोध में नारे! अब मोदी सरकार के समर्थन में आईं JNU की पूर्व छात्र नेता

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार कार्यकर्ता शेहला रशीद ने मंगलवार को घाटी में स्थिति में सुधार और लोगों की जान बचाने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की सराहना की है।

जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला कभी पीएम मोदी की जमकर आलोचना किया करती थीं और अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

गौरतलब है कि शेहला राशिद उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम सूची से वापस ले लिया।

5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा छीनने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लिया।

ये हैरानी की बात है कि शेहला राशिद ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कामों की सराहना की है। उन्होंने ये माना है के घाटी में धारा 370 हटने के बाद हालातों में सुधार आया है।

However inconvenient it may be to admit this, the human rights record in Kashmir has improved under the @narendramodi government and @OfficeOfLGJandK administration. By a purely utilitarian calculus, the govt's clear stance has helped save lives overall. That's my angle. https://t.co/O6zpqHBOwT