वीडियो: कर्नाटक में बजरंग दल बैन वाले कांग्रेस के वादे पर अरशद मदनी ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'अगर 70 साल पहले ये फैसला लिया होता तो...'

By आजाद खान | Published: May 22, 2023 09:18 AM

कांग्रेस की राजनीत पर बोलते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अरशद मदनी ने कहा है कि "आजादी के बाद कांग्रेस की लचीली नीति ने देश और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। महात्मा गांधी की नृशंस हत्या धर्म निरपेक्षता की हत्या के बराबर थी।"

फोटो सोर्स: ANI