जेडीएस संग गठबंधन सरकार पर बोले जयराम रमेश- इसकी कोई गुंजाइश नहीं, जानें और क्या कहा

नई दिल्ली: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तहत 10 मई को डाले गए मतों की गिनती कल यानि 13 मई को होनी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि जेडीएस बिखर जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रमेश ने कहा, "इस बार मुझे नहीं लगता कि जेडीएस के साथ गठबंधन सरकार की कोई गुंजाइश है।"

#WATCH | #KarnatakaElections | I am absolutely sure that JDS will disintegrate… This time I do not think that there is any scope for a coalition government with JDS: Jairam Ramesh, Congress General Secretary in-charge Communications pic.twitter.com/KIRjTIJUB7