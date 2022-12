जयराम रमेश ने मनमोहन सिंह पर पीएम मोदी को याद दिलाया पुराना बयान, कहा- क्या इससे भद्दी टिप्पणी हो सकती है

Highlights कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि क्या किसी पीएम द्वारा अपने पूर्ववर्ती पर इससे सस्ती और भद्दी टिप्पणी हो सकती है और वह भी लोकतंत्र के मंदिर में?! कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी पर 'रावण' टिप्पणी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया था। भाजपा ने कहा था कि कहा था कि लोग विपक्षी दल को करारा जवाब देंगे।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को अपने पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पर 'रावण' उपहास को लेकर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या किसी प्रधानमंत्री द्वारा अपने पूर्ववर्ती पर इससे सस्ती और भद्दी टिप्पणी हो सकती है। बता दें कि रमेश का ये बयान पीएम द्वारा खड़गे की टिप्पणी के बारे में बात करने के बाद आया है।

इसी क्रम में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "उनका क्या कहना है कि उन्होंने कई बार श्रीमती सोनिया गांधी का सबसे घटिया भाषा में अपमान किया है और जिस क्रूर तरीके से उन्होंने संसद में डॉ मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया है। क्या मुझे मिस्टर मोदी को याद दिलाना चाहिए कि उन्होंने 8 फरवरी 2017 को राज्यसभा में डॉ मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था कि वह 'रेनकोट पहनकर नहाने की कला' जानते हैं।"

What about the numerous times he has insulted Smt Sonia Gandhi in the most awful language and the atrocious manner he mocked Dr. Manmohan Singh in Parliament. https://t.co/EgHRw8KjBM

उन्होंने आगे कहा, "क्या किसी पीएम द्वारा अपने पूर्ववर्ती पर इससे सस्ती और भद्दी टिप्पणी हो सकती है और वह भी लोकतंत्र के मंदिर में?!" कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी पर 'रावण' टिप्पणी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया था और कहा था कि लोग विपक्षी दल को करारा जवाब देंगे।

Should I remind Mr. Modi what he said on Feb 8, 2017 in Rajya Sabha about Dr.Manmohan Singh—that he knew the ‘art of bathing with a raincoat on’. Can there be a cheaper & crasser comment by any PM on his predecessor, and that too in the very temple of democracy?! https://t.co/3VuulkesV0