Karnataka Assembly Elections 2023: जयराम रमेश ने भाजपा पर लगाया डबल इंजन के 'दिल्ली झूठ-बेंगलुरु लूट' का आरोप, बोले- "बोम्मई ने 'सरकार' ही बेच दी"

Highlights जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान को तोड़ दिया है भाजपा सरकार ने 40 फीसदी कमीशन लेकर सरकारी योजनाओं को लागू किया है, जनता सब जानती है रमेश ने कहा कि ये भाजपा की डबल इंजन सरकार नहीं 'दिल्ली झूठ-बेंगलुरु लूट' की सरकार है

बेंगलुरु: कर्नाटक चुनाव में सत्ताधारी भाजपा को चुनौती दे रही कांग्रेस ने एक बार फिर मौजूदा बोम्मई सरकार पर हमला करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान को तोड़ दिया और उसने कर्नाटक में पूरी सरकार बेच दी है।

कांग्रेस की ओर से हमले की कमान संभाले पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने जिस तरह से 40 फीसदी कमीशन लेकर सरकारी योजनाओं को लागू किया है, वो सब कुछ जनता के सामने है और आने वाली 10 मई को वो ईवीएम के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा को कड़ा संदेश देने जा रही है।

जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से बोम्मई सरकार के 2019 से 2023 के बीच चले कार्यकाल को लेकर एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें बोम्मई सरकार के राज में "भ्रष्टाचार के मूल्य दर" को बताया गया और साथ ही भाजपा सरकार को डबल इंजन की जगह "मुसीबत का इंजन" करार दिया। उन्होंने कहा कि बसवराज बोम्मई ने तो अपने शासनकाल में सरकार को ही बेच दिया था।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अंग्रेजी समाचार पत्र 'द हिंदू' में कांग्रेस के दिये एक विज्ञापन को ट्वीट करते हुए कहा, जिस रेट पर भाजपा ने कर्नाटक में सरकार को बेचा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार नहीं 'दिल्ली झूठ-बेंगलुरु लूट' की सरकार है।"

The rate at which BJP has sold governance in Karnataka. This is the BJP double engine of DelhiJhoot & BengaluruLoot. pic.twitter.com/eSZDqbpUb6