Jaipur Fire: सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर अग्निकांड के घायलों से की मुलाकात, हालातों का लिया जायजा

Jaipur Fire: शुक्रवार सुबह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे और जयपुरअग्निकांड के घायलों से मुलाकात की. सीएम ने हालात की जानकारी भी ली. दरअसल जयपुर के भांकरोटा इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर आग लगने के बाद भारी अफरा-तफरी मच गई. शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे दो ट्रकों के आपस में टकराने के बाद CNG टैंक में भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे आसपास की गाड़ियों में आग लग गई.

इसके साथ ही सवारियों से भरी एक बस भी आग की चपेट में आ गई. इस हादसे के बाद जयपुर-अजमेर हाइवे पर जाम की स्थिति बन गई है, और जयसिंहपुरा के पास यातायात रोक दिया गया है. ऐसे में हाइवे से गुजर रहे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हादसे के बाद कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. मौके पर सिविल डिफेंस की टीम और स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्य में जुटे हुए हैं.

#WATCH | Rajasthan CM Bhajanlal Sharma reaches SMS Hospital to meet the injured in the Jaipur fire and take stock of the situation



(Source: CMO) pic.twitter.com/x4Sa63KPDz