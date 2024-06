'जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन...', असदुद्दीन ओवैसी की शपथ से खड़ा हुआ विवाद, देखें

Highlights असदुद्दीन ओवैसी की शपथ से खड़ा हुआ विवाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा इसी को लेकर सोशल मीडिया का माहौल गर्म

नई दिल्ली: 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने 25 जून को संसद भवन में शपथ ली। शपथ लेने वालों में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी थे। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के समय कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर अब विवाद हो रहा है। ओवैसी ने अपनी शपथ में जय फिलिस्तीन कहा। इसी को लेकर सोशल मीडिया का माहौल गर्म है।

Sworn in as member of Lok Sabha for the fifth time. Inshallah I will continue to raise issues of India’s marginalised with sinceritypic.twitter.com/OloVk6D65B