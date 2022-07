Jagannath Rath Yatra 2022: यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी पहुंचे हैं लाखों श्रद्धालु, जानें हर साल क्यों निकाली जाती है यह भव्य रथ यात्रा

Highlights यात्रा के लिए ओडिशा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए कोविड के कारण दो साल बाद यात्रा में भाग लेने की अनुमति दी गई

पुरी: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए पांडी अनुष्ठान शुक्रवार को ओडिशा के पुरी में शुरू हुआ। दो साल के कोविड -19 प्रेरित पड़ाव के बाद भक्तों को इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए देश-दुनिया से लाखों लोग पुरी पहुंचे हैं। त्योहार पर अपेक्षित भीड़ को ध्यान में रखते हुए ओडिशा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।

जगन्नाथ यात्रा में, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के तीन रथों को उचित अनुष्ठानों के बाद भक्तों द्वारा खींचा जाता है और श्रीमंदिर के सिंह द्वार के सामने रखा जाता है। यह अनुष्ठान गुरुवार को ही किया गया था। तीन रथों को हर साल वार्षिक रथ उत्सव से पहले एक नया बनाया जाता है।

