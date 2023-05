JAC 12th Result 2023: जेएसी कक्षा 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज होगा जारी, ऐसे करें अपना परिणाम चेक

By आजाद खान | Published: May 30, 2023 08:54 AM

एक बार रिजल्ट जारी हो जाए तो छात्रों को बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाना होगा और वहां पर वे अपना परिणाम देख सकते है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Next