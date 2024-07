Jammu & Kashmir: कुलगाम मुठभेड़ में सेना को मिली सफलता, 6 आतंकी ढेर, DGP ने 'मील का पत्थर' करार दिया

Highlights कुलगाम में हुई मुठभेड़ में अब तक कुल 6 आतंकी ढेर इसके अलावा दो जवान भी भारतीय सेना के शहीद हो गए फिलहाल ये लड़ाई आतंकियों और सेना के बीच जारी है

Jammu & Kashmir: जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर आर स्वैन ने रविवार को पुलिस, भारतीय सेना और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ के बीच घोषणा की है कि अब तक कुल 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि, उन्होंने इसे मील का पत्थर मानते हुए जवानों की पीठ थपथपाने का काम किया है। गौरतलब है कि यह मुठभेड़ कुलगाम जिले के मोदरगाम और फ्रिसिल चिन्निगाम इलाके में हो रही है, जहां अब तक कुल 6 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। वहीं, भारतीय सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए।

श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने पुख्ता किया कि मुठभेड़ जिले में अलग-अलग हिस्सों में जारी है। अब तक छह आतंकियों को ढेर कर दिया गया है।

#WATCH | J&K: Chinar Corps Commander, Chief Secretary of J&K, DGP J&K, and other dignitaries and all ranks paid homage to Lance Naik Pardeep Kumar and Sepoy Pravin Janjal Prabhakar, who made the supreme sacrifice in the line of duty in Kulgam on 06 Jul 2024.



