Narendra Modi-Giorgia Meloni Selfie: वायरल हुई पीएम मोदी संग जॉर्जिया मेलोनी की सेल्फी, इस अंदाज में दिखे दोनों दिग्गज

Highlights पीएम मोदी के साथ जॉर्जिया मेलोनी ने ली सेल्फी सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की सेल्फी हुई वायरल पीएम मोदी G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बीते दिनों इटली पहुंचे थे

G7 Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके साथ सेल्फी लेने का क्रेज सिर्फ भारतीय नेताओं में नहीं बल्कि विदेशी नेताओं में भी है। ताजा उदाहरण इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। मोदी संग मेलोनी की सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

दरअसल, पीएम मोदी G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बीते दिनों इटली पहुंचे थे। यहां पर पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की।

पीएम अब दिल्ली लौट चुके हैं। पीएम ने मेलोनी के साथ अपनी मुलाकात के बाद, अपने एक्स एकाउंट से लिखा कि प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई।

An important G7 Summit, where I presented India’s perspective at the world stage. Here are highlights. pic.twitter.com/amU77yJ79Z — Narendra Modi (@narendramodi) June 15, 2024

मैंने जी 7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए भारत को आमंत्रित करने और शानदार व्यवस्थाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हमने वाणिज्य, ऊर्जा, रक्षा, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भारत-इटली संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमारे देश जैव ईंधन, खाद्य प्रसंस्करण और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे।

Ho avuto un ottimo incontro con la PM @GiorgiaMeloni. L'ho ringraziata per aver invitato l'India a partecipare al G7 e per la meravigliosa organizzazione. Abbiamo discusso di come rafforzare le relazioni Italia-India in settori quali commercio, energia, difesa, telecomunicazioni… pic.twitter.com/ObB3ppTQiX — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

मेलोनी के अलावा पीएम मोदी ने इन दिग्गजों से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि इटली में जी 7 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री किशिदा से मिलना सुखद था। शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं।

Met Canadian PM @JustinTrudeau at the G7 Summit. pic.twitter.com/e67ajADDWi — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

हम बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक संबंधों में भी संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत जॉर्डन के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले। उन्होंने इस मुलाकात पर कहा कि उनसे मिलना हमेशा खुशी की बात है। भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

It's always a pleasure to meet @POTUS@JoeBiden. India and USA will keep working together to further global good. 🇮🇳🇺🇸 pic.twitter.com/Xzyvp5cLCq — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि इटली के निमंत्रण पर इस बार सम्मलेन में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मॉरिटानिया, ट्यूनीशिया, तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात ने मेहमान के तौर हिस्सा लिया था।

