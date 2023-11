'अकेले व्यक्ति के लिए महिला से बलात्कार करना असंभव', कर्नाटक कांग्रेस के नेता का कथित ऑडियो वायरल

Highlights कथित ऑडियो में अमरेगौड़ा पाटिल को यह कहते सुना जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए बलात्कार करना संभव नहीं है कांग्रेस नेता ने आगे कहा, बलात्कार करने के लिए तीन से चार व्यक्ति होने चाहिए ऑडियो क्लिप पर पाटिल ने अभी तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है

बेंगलुरु: कर्नाटककांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अमरेगौड़ा पाटिल बय्यापुर उस समय विवादों में आ गए जब उनका एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति के लिए बलात्कार करना संभव नहीं है। अमरेगौड़ा को यह बयान तब देते हुए सुना गया जब एक महिला ने उनके सहयोगी संगनगौड़ा के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत 10 अक्टूबर को कोप्पल महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन संगनगौड़ा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता के ससुर ने कथित तौर पर न्याय की गुहार लगाते हुए कांग्रेस नेता से संपर्क किया। हालाँकि, अमरेगौड़ा ने पुलिस के पास जाने और संभावित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए ससुर से सवाल किया।

अमरेगौड़ा ने कथित तौर पर ऑडियो में कहा, "एक अकेले व्यक्ति के लिए बलात्कार करना कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब दो लोग इसमें शामिल हों। आप एक पुरुष को भेजें। मैं एक महिला को उसके साथ जाने के लिए कहूंगा। देखते हैं कि वह उसके साथ बलात्कार कर पाएगा या नहीं। यह एक संवेदनशील मामला है और प्रतिष्ठा का सवाल है। दो बार सोचें।"

ऑडियो क्लिप में कांग्रेस नेता को यह कहते सुना जा सकता है, "क्या कोई अकेला व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार कर सकता है? कोई भी एक हाथ से ताली नहीं बजा सकता। बलात्कार करने के लिए तीन से चार व्यक्ति होने चाहिए। एक अकेले व्यक्ति के लिए किसी महिला के साथ बलात्कार करना असंभव है। इस मामले में क्या हो सकता है वह ( बलात्कार के आरोपी को जेल भेजा जा सकता है, इससे आपको क्या हासिल होगा?" अमरेगौड़ा की टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई। हालांकि, उन्होंने अभी तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Shocking that Congress leader & Ex-MLA Shri Amaregouda Patil Bayyapur suggests that one man can’t rap€ woman when rape victims family approaches him for help. The leader’s follower accused of rap€.Tenor of the leader was to support the accused then help @INCKarnataka