दोस्त के कारण एयरफोर्स में.. कैप्टन शुभांशु, ISRO ने चुना मेन एस्ट्रोनॉट, इंडो-यूएस मिशन के तहत भरेंगे अंतरराष्ट्रीय उड़ान, जानें

Highlights कारगिल युद्ध में शामिल होने की इच्छा कैप्टन शुभांशु को एयरफोर्स में ले आई इस लंबे सफर के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त से एनडीए का फॉर्म उधार लिया कैप्टन शुभांशु 17 जून, 2006 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए

नई दिल्ली: एयरफोर्स में शामिल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को आगामी भारत-यूएस मिशन के लिए चुना गया है। इसकी पुष्टि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने की है और बताया कि दोनों अधिकारी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के अपकमिंग भारत-अमेरिका मिशन के लिए रवाना होंगे।

फाइटर प्लने उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव

ग्रुप कैप्टन शुक्ला एनडीए के पूर्व छात्र रहे हैं और 17 जून, 2006 में वो सेना में कमीशन हुए थे और तब उन्हें वायुसेना में नियुक्ति मिली थी। वह एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक टेस्ट पायलट हैं, जिनके पास लगभग 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सुखोई-30 MKI, मिग-21, मिग-29, जगुआर, हॉक, डोर्नियर, एएन-32 आदि सहित कई प्रकार के विमान उड़ाए हैं।

