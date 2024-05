ISRO को मिली कामयाबी, 3-D रॉकेट इंजन का किया सफल परीक्षण, मिशन पर क्यों है कारगर, यहां पढ़ें

Highlights ISRO के हाथ लगी बड़ी कामयाबी अब उसने किया ये कमाल 3-डी तकनीक से स्थापित कर, किया ये कमाल

नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बीते गुरुवार को एक नई उपलब्धि प्राप्त कर ली है, जब उसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से बने तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। भारतीय स्पेस एजेंसी के अनुसार, यह परीक्षण के दौरान 665 सेकेंड तक चला और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) रॉकेट के ऊपरी चरण से पीएस4 इंजन का उपयोग किया गया। यह 'इसरो का वर्कहॉर्स' है, जिसके पास निम्न स्तर पर उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षाएं में पहुंचाने का एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है।

PS4 इंजन पारंपरिक तौर पर मशीनिंग और वेल्डिंग के जरिए तैयार होता है, PSLV रॉकेट के चौथे चरण को शक्ति देने में महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें 7.33 kN का वैक्यूम थ्रस्ट है। पीएस4 इंजन PSLV पर पेलोड को उनकी कक्षाओं में सटीक रूप से तैनात करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आजकल, स्पेस एजेंसी कई मिशन के लिए इसे एक विश्वसनीय कक्षीय तक पहुंचाने में तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

PSLV की पहले चरण में इस्तेमाल होने वाली सिस्टम को कंट्रोल में भी इसी इंजन का इस्तेमाल कर रहा है। तरल प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर(LPSC) द्वारा विकसित, इंजन पृथ्वी-स्टोरेबल बाइप्रोपेलेंट संयोजन पर काम करता है, जिसमें नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड को ऑक्सीडाइजर के रूप में और मोनो मिथाइल हाइड्रोजन को दबाव-आधारित मोड में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

Design & Manufacturing Breakthrough: ISRO successfully conducts a long-duration test of the PS4 engine, re-designed for production using cutting-edge additive manufacturing techniques and crafted in the Indian industry. The new engine, now a single piece, saves 97% of raw… pic.twitter.com/LLDs3OSjTv